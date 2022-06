A Marseille, le CNRS, Ilex et Euroméditerranée cherchent à rendre fertiles des terres stériles

A Marseille, au sein du quartier des Fabriques aménagé dans l’opération d’intérêt national Euroméditerranée, un jardin de 3 500 m2 permet de tester depuis janvier 2021 des solutions d’optimisation de l’arrosage et de régénération de terres stériles avec l’apport de champignons. Louise Authier, doctorante à l’université de Montpellier mobilisée sur le projet via une Cifre, ainsi que Maël Camus et Isabelle Vignolles de l’agence Ilex Paysages+Urbanisme, maîtres d’œuvre de l’opération, présentent les premiers résultats de l’expérimentation d’une durée de trois ans.