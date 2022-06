A Marseille, le chantier sans fin du Bao inquiète le monde du BTP

Le chantier de construction marseillais du Bao affiche un retard de livraison de près de trois ans. Selon le maître d’ouvrage, la Financière immobilière bordelaise, l’abandon des entreprises est en cause. En réponse, la Fédération du Bâtiment et des Travaux publics des Bouches-du-Rhône vient de monter au créneau pour dénoncer les nombreux impayés qui mettent en péril des entreprises et des emplois.