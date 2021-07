A Marseille, la SPLA-IN de lutte contre l’habitat indigne et dégradé a sa feuille de route

Le 13 juillet, réunis pour le troisième conseil d’administration de la SPLA-IN, la Ville de Marseille, la Métropole Aix-Marseille-Provence et l’Etat ont approuvé sa feuille de route et défini son rôle. Outil technique de lutte contre l’habitat indigne et dégradé, la société publique locale a notamment pour mission d’animer les Opah-RU programmés sur les quatre îlots démonstrateurs avant un déploiement à l’échelle des 1 000 hectares couverts par le projet partenarial d’aménagement du Grand Centre-Ville de Marseille.