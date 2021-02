A Marseille, la SPLA-In de lutte contre l’habitat indigne a désormais un directeur général et un président

Créée pour piloter la lutte contre l’habitat indigne et dégradé sur un périmètre de 1 000 hectares au centre-ville de Marseille, la SPLA-In a désormais deux têtes. Lors du premier conseil d’administration de l’année, ce 17 février, l’Etat, la métropole Aix Marseille Provence et la ville de Marseille ont nommé Franck Caro directeur général de la société. David Ytier, vice-président de la métropole en charge du logement, de l’habitat et de la lutte contre l’habitat indigne, a été élu président le même jour.