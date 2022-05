A Lille, l’avenir du Peuple-belge en bleu et vert, rêve commun des écologistes et du monde économique

Pas assez précise, mal présentée, déconnectée des compétences de la Ville, etc. La consultation originale lancée le 2 mai 2022 par la ville de Lille pour imaginer l’aménagement de l’avenue du Peuple-belge soulève des critiques, aussi bien du monde économique que des Ecologistes. Sans s’être concertés, les deux arrivent quasiment aux mêmes conclusions et invitent à développer un projet ambitieux mêlant retour de l’eau et végétalisation.