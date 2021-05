À La Seyne-sur-Mer, la place Germain Loro fait peau neuve

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Var Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

Le réaménagement de la place Germain Loro touche à sa fin. L’inauguration de cette entrée ouest du centre-ville seynois a eu lieu le vendredi 7 mai.

Les travaux de requalification de la place Germain Loro, en haut du cours Louis Blanc, à La Seyne-sur-Mer (Var), ont pris fin. Son inauguration s’est tenue le 7 mai dernier en présence des élus municipaux, départementaux et régionaux. Un moment très attendu par les Seynois, qui bénéficient maintenant d’une place urbaine entièrement transformée, offrant un espace convivial et arboré. La maîtrise d’œuvre du chantier a été confiée au bureau d’études BET Cerretti et au paysagiste Jérôme Mazas. Les travaux, d’un coût global estimé à 1,43 M€, ont été financés par le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), la métropole Toulon Provence Méditerranée (TPM) et la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Le chantier a démarré début juillet 2020. Durant neuf mois, des travaux sur la voirie et les réseaux ont été lancés par la mairie, la métropole TPM et l’Institution Sainte-Marie (ISM) pour que la place Germain Loro s’offre un nouveau visage. Le public peut à présent apprécier le plateau traversant recomposé depuis le boulevard du 4 Septembre jusqu’à l’entrée du cours Louis Blanc. Un parvis et des dépose-minute ont été créés après la démolition du mur d’enceinte de l’ISM, offrant une vue dégagée de la chapelle néo-gothique et des bâtiments historiques rénovés de l’institution. Les revêtements de sols et les réseaux d’eaux pluviales ont été refaits. L’éclairage public a été également amélioré et des caméras de vidéoprotection ont été installées. Un traitement paysager a été effectué en abattant les vieux arbres et en intégrant de nouvelles espèces.