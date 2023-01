À la recherche du juste milieu entre la digitalisation des outils et la réalité du terrain

L’immobilier, comme beaucoup d’autres industries avant elle, n'échappe pas à la révolution digitale. En sortant de l’ère industrielle, dotée de l’ambition et de la responsabilité de transformer les villes pour répondre aux défis de demain, cette industrie est marquée par une accélération de l'adoption massive des nouvelles technologies. Or, ces changements profonds ne peuvent faire l’économie de l’humain ni s’opérer sans inclure les multiples réalités du terrain.

Rappelons que trois facteurs de changement, presque concomitants, ont joué en faveur de l’adoption nécessaire et rapide du digital : la récente pandémie, l’inexorable prise en compte des enjeux environnementaux et climatiques, et enfin la nécessaire montée en puissance de l’écosystème digital représenté par les Proptech.

La crise sanitaire a en effet questionné l'exploitation des immeubles en général. Dans un contexte inédit, les entreprises occupantes ont alors exprimé leurs besoins pour davantage de flexibilité et de solutions sur-mesure afin d’améliorer l’expérience et le quotidien dans les espaces de bureaux.

En parallèle, la réglementation et les certifications tels les décrets Tertiaire et BACS, la RE 2020, ou le label ISR ont considérablement favorisé la prise de conscience puis le passage à l’action de la part de notre industrie, considérée comme l’un des plus gros émetteurs de CO2 dans le monde.

Enfin, à travers l’ensemble des acteurs mobilisés pour la réduction de l’empreinte carbone comme pour l’amélioration des espaces de bureaux, de nouveaux besoins sont apparus en faveur de la Proptech : le pilotage des consommations et des usages, l’automatisation des données et leur accès en temps réel.

La Proptech en plein essor

Longtemps considéré à la traîne au sein de la French Tech notamment par rapport au secteur de la Fintech, le secteur Proptech connaît aujourd’hui un formidable essor. Malgré un marché de la tech incertain, au cours des trois premiers mois de 2022, ce ne sont pas moins de 750 millions d’euros qui ont été investis en France. Entre financement, transaction, suivi de l’asset management, ou encore construction, les 872 Proptech françaises couvrent aujourd’hui toute la chaîne de valeur du secteur.

Le contexte et l’environnement sont particulièrement porteurs. Depuis quelques mois, les nouvelles thématiques liées au digital et à la data sont devenues omniprésentes lors des grands rendez-vous et temps forts de l’industrie immobilière, comme le SIMI, le MIPIM ou encore le nouveau salon de l’immobilier bas carbone le SIBCA. Autant de réflexions, d’initiatives et de solutions ont été présentées par les professionnels du secteur pour garantir un avenir durable à nos bâtiments et à nos villes.

Les nouvelles technologies sont une réponse aux enjeux opérationnels et financiers : c’est un fait éprouvé. Les mêmes nouvelles technologies sont une solution dans l’amélioration de l’efficacité et de la productivité pour toutes les industries : c’en est un autre. Mais un autre défi – plus grand – vient s’ajouter au calendrier de la digitalisation : la préservation de notre planète et de ses ressources. Un enjeu dans lequel la place de l’humain est capitale. En d’autres termes, la technologie à elle seule ne sera jamais la panacée pour un futur prometteur, c’est toujours avec l’humain qu’il faut composer.

Les données seules ne permettent pas de transformer les immeubles

Prenons un exemple simple à travers la vie de bureaux, avec les capteurs qui ont été développés pour piloter l'utilisation des salles de réunion ou encore les applications qui centralisent les services sur les lieux de travail : ils sont accompagnés par des community ou hospitality managers qui œuvrent au bien-être des occupants et s’assurent de répondre à leurs besoins et habitudes. Cette dimension humaine est indispensable.

Concernant l’exploitation des immeubles, nous nous sommes mis à rêver de bâtiments connectés, véritables plateformes, réduisant les consommations d’énergie, facilitant le travail des exploitants. Comme si d’un coup de baguette magique, les données seraient disponibles, les actifs digitalisés, les opérations automatisées pour plus de performance. Nous nous apercevons aujourd’hui que les promesses de certains acteurs de la Proptech nous ont parfois fait oublier la réalité du terrain. Certes, ces outils offrent des données agrégées, facilitent la prise de décision, remontent des points d’alerte, mais il faut cependant s’accorder sur le fait indéniable qu’ils ne permettent pas à eux seuls de transformer les immeubles qui en ont besoin. Qu’il s’agisse d’installer des panneaux solaires, de réparer l’ascenseur en panne, ou le tuyau qui fuit, il faudra toujours des femmes et des hommes pour intervenir.

Combiner avancées technologiques et actions humaines

Notre société aime mettre en lumière l'innovation de rupture, la vitesse du progrès technique et d’autres éléments clinquants liés à la technologie. Cela relève presque d’une obsession pour l'innovation, quand bien même celle-ci s’avère de type « gadget » et court-termiste. Les transformations massives et plus spectaculaires seront toujours plus « sexy » que les petites actions du quotidien réalisées, dans l’ombre, et sur le terrain. Et pourtant, c’est en combinant de vraies avancées technologiques et ces actions humaines du quotidien que les résultats les plus durables sont obtenus.

Grâce aux enjeux concernant l’efficience de nos bâtiments, la profession a enfin une occasion unique d’aligner les nouvelles technologies et les réalités du terrain, pour une meilleure expérience des usagers d’une part, et pour une meilleure création de valeur des actifs et d’usage, pour les propriétaires d’autre part.