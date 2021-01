«A la fin de l’année, nous devrions être en capacité de payer les entreprises jusqu’en 2027», Thierry Dallard, président du directoire de la Société du Grand Paris

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Travaux publics Supprimer Grand Paris Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Grand Paris Express Supprimer Société du Grand Paris Supprimer Jean-Baptiste Djebbari Supprimer Tunnelier Supprimer Marchés publics Supprimer Valider Valider

Après un bref retour sur 2020, Thierry Dallard précise sa feuille de route pour l’année qui débute : sécurisation du financement du Grand Paris Express, lancement des derniers appels d’offres de génie civil, achèvement du creusement des tunnels sur les lignes 15 sud et 14 sud… En 2021, le « chantier du siècle » franchira de nouvelles étapes.

Avant de détailler votre feuille de route pour 2021, pourriez-vous dresser un rapide bilan des douze derniers mois ?

La Covid-19 constitue bien sûr le fait marquant de l’année écoulée. L’arrêt des chantiers du Grand Paris Express pendant deux mois puis la reprise progressive des travaux ont entraîné un retard de trois à huit mois suivant les tronçons. Nous sommes en train de rebâtir un planning, ligne par ligne, en essayant de réduire l’impact de la crise sanitaire. Nous devrions y voir plus clair d’ici à l’été.

En 2020, la Société du Grand Paris (SGP) a également lancé les deux premiers contrats de conception-réalisation, l’un sur la ligne 15 ouest, l’autre sur la 15 est et ce, malgré les deux confinements et le télétravail à 100 %. Parallèlement, nous avons attribué deux lots de génie civil : le 18-1 entre Orly et Palaiseau et le 18-2, entre Palaiseau et Saclay. La ligne 18 était, jusqu’à l’été dernier, la seule du réseau à n’être pas encore passée en mode travaux pour le génie civil. C’est désormais chose faite.

Au total, au cours de l’année écoulée, nous avons signé 123 marchés pour environ 2,6 milliards d’euros, soit trois fois plus qu’en 2019. Cela traduit une accélération majeure du projet. Par ailleurs, en mars dernier, le chantier du Grand Paris Express a franchi une étape symbolique avec la soudure du premier rail sur la ligne 15 sud, à Noisy-Champs. Enfin, en 2020, la SGP a adapté sa stratégie financière aux conditions rencontrées sur les marchés.

Pourquoi avoir adapté votre stratégie financière ?

Malgré la tourmente sanitaire et économique que nous traversons, les conditions de financement des infrastructures restent très favorables. C’est la raison pour laquelle, en avril 2020, nous avons fait valider par le conseil de surveillance de la SGP une nouvelle stratégie. Elle consiste à sécuriser le plan de financement en empruntant, non plus chaque année la somme dont nous avons besoin, mais par anticipation pour couvrir les besoins des années à venir afin de se protéger de l’augmentation des taux, qui est certaine à l’échelle des dix prochaines années. Nous n’avions jusqu’alors jamais envisagé une telle politique pour le Grand Paris Express car à l’origine du projet, les taux s’établissaient à un niveau très élevé, de l’ordre de 3,5 à 4 % et les liquidités n’étaient pas garanties. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui.

Plus précisément, que vous a autorisé à faire le conseil de surveillance de la SGP ?

Nous avons obtenu d’emprunter 12 milliards d’euros en 2020 au lieu des 4 milliards nécessaires. Et il y a quelques jours, le 19 janvier, le conseil de surveillance nous a de nouveau autorisés à recourir à l’emprunt à hauteur de 10 milliards d’euros sur l’année 2021. Cela signifie concrètement que si nous parvenons à lever ces 10 milliards d’euros en émissions obligataires, nous aurons, à la fin de l’année, sécurisé 80 % du financement du projet. Autrement dit, pour être encore plus concret, nous serons en capacité de payer les entreprises jusqu’à la fin du prochain quinquennat, en 2027.

[...]