A la BNF, «Toute la mémoire du monde»

La Bibliothèque Nationale de France, telle que filmée par Alain Resnais dans un court-métrage documentaire sorti en 1956.

Rue Vivienne, le site historique de la Bibliothèque nationale de France, dans le IIe arrondissement de Paris, rouvre après plus d’une dizaine d’année de travaux. Les chercheurs, mais aussi désormais le grand public, reprendront leurs habitudes dès le lundi 19 septembre dans ces lieux où repose Toute la mémoire du monde…

Toute la mémoire du monde, c’est précisément le titre du court-métrage d’une vingtaine de minutes réalisé par Alain Resnais en 1956, sur la Bibliothèque Nationale, la mythique «BN», projet co-produit par la RTF et le ministère des Affaires étrangères.

L’institution y est présentée à travers ses bâtiments et leur histoire, mais aussi via le contenu de ses différents départements : imprimés, périodiques, estampes, musique, cartes et plans, médailles, etc. La gigantesque mémoire d’une nation est là, qu’il s’agit de pouvoir enrichir et convoquer à tout moment par la grâce de la technique (reliure, microfilms) et du savoir-faire des bibliothécaires documentalistes (cote, catalogue, etc.). Sans oublier les lecteurs sur lesquels le film s’achève.