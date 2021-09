A l'U2P, Emmanuel Macron séduit les indépendants

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Vie du BTP Supprimer France Supprimer Emmanuel Macron Supprimer Capeb Supprimer Valider Valider

Le président de la République, aux Rencontres de l'U2P, a annoncé un plan pour les travailleurs indépendants, qui séduit l'U2P mais laisse la FFB sur la réserve.

Lors des Rencontres de l'U2P, ce jeudi 16 septembre, le président de la République a répondu aux attentes de l'organisation professionnelle présidée par Dominique Métayer.

Il a en effet annoncé l'extension de l'insaisissabilité à l'ensemble du patrimoine personnel en cas de défaillance. Il a par ailleurs dévoilé une réforme de la fiscalité liée à la transmission de l'entreprise, avec une déduction fiscale de l'amortissement du montant de la reprise pour le repreneur, et pour le cédant une augmentation des plafonds d'exonération partielle et totale des plus-values. Enfin, concernant l'accès des travailleurs indépendants à la formation professionnelle, le président de la République a annoncé le doublement du crédit d'impôt favorisant l'accès à la formation des chefs d'entreprise de moins de dix salariés.

« Les mesures annoncées sont ambitieuses et de bon sens. Elles répondent à nos demandes et nous donnent confiance en l’avenir. Depuis 27 ans et la loi "Madelin" du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, il n’y avait pas eu de texte dédié à tous les travailleurs indépendants. Ce plan constitue donc une étape historique ! », salue Dominique Métayer, Président de l’U2P, dans un communiqué.

La FFB s'est montrée beaucoup moins enthousiaste et a déclaré dans son communiqué attendre le travail parlementaire pour rééquilibrer un projet qui lui semble trop favorable à la micro-entreprise. Cette annonce intervient sur fond de campagne électorale pour les chambres de métiers et de l'artisanat, durant lesquelles l'U2P (avec la Capeb) et la FFB s'affrontent sur des listes opposées.