À l’italienne, receveur, panneau prêt-à-carreler : quelle solution pour la douche ?

Dans le neuf ou en rénovation, en remplacement de baignoire, maçonnée, encastrée, de plain-pied, zéro ressaut… la douche évolue et se perfectionne sans cesse pour s’adapter à tous les cas de figure. Trois industriels, Geberit, Weber et Wedi, nous présentent leurs solutions.

Receveur de douche

« Le receveur de douche, en céramique ou en matériau de synthèse, encastré ou pas, est le bon produit dans le cadre d’une rénovation légère de salle de bains, lors du remplacement d’une baignoire ou du renouvellement d’une douche existante. On ne sait pas ce qu’il y a en dessous, mais il est presque sûr que le sol de la salle de bains n’est pas étanché. Le receveur vient recouvrir la zone et la paroi de douche contient les projections d’eau : aucun risque d’infiltration. Les receveurs, antidérapants, sont devenus suffisamment grands pour couvrir l’espace occupé par une baignoire, et peu épais, moins de 4 cm, limitant la hauteur de décaissement – même si en pratique on ne peut pas toujours faire ce que l’on veut en rénovation. De plus, pour le plombier, le receveur apporte l’avantage de limiter les réfections de carrelage : il travaille donc seul et peut organiser et gérer son chantier comme bon lui semble. »

Pénélope Cornet, product manager de Geberit France

Douche à l’italienne

« La douche à l’italienne maçonnée, carrelée au sol et aux murs, est esthétique. Elle passe par la réalisation d’une forme de pente avec un mortier de chape (Weber Chape express) sur un support préparé à la barbotine d’accrochage. L’étanchéité du sol de douche peut être réalisée avec deux passes de Webersys Hydro Stop, monocomposant à séchage rapide, gâché à l’eau, à texture onctueuse. L’étanchéité des angles, des pieds de mur, de la bonde, se réalise à l’aide de bandes et de manchettes. Il est important de coller et jointoyer le carrelage avec un produit époxy, pour la durabilité des joints, surtout en cas de petits carreaux. C’est un produit premium, mais l’esthétique et la facilité d’entretien de la douche sont en jeu, d’autant qu’il s’agit souvent de lieux très sollicités et parfois peu ventilés. Les colles époxy, comme Weberexpoxy easy, sont mises en œuvre plus facilement qu’autrefois et le nettoyage des outils est bien plus aisé. »

Céline Gueret, responsable du marketing des produits et des services de Weber

Receveur prêt à carreler

« Les receveurs prêts à carreler sont intéressants dans le cadre de la douche à zéro ressaut, en neuf ou rénovation. Prépentés, étanches, ils existent en diverses formes et dimensions et sont aisément recoupables. Seules les bandes d’étanchéité sont requises aux points singuliers. La bonde ou le caniveau sont intégrés aux modèles Wedi Fundo Plano/Plano Linea, il n’y a donc pas de risques d’infiltration à cet endroit. Les receveurs à corps de siphon séparé Fundo Primo et Fundo Riolito Néo, sous AT, ont aussi fait leur preuve. L’étanchéité des murs s’effectue avec nos panneaux prêts à carreler, une natte type Wedi Subliner Dry ou encore le SEL Wedi 520. Pour les finitions sols et murs, deux solutions : un revêtement prêt à poser en matériau composite ou carrelé, pour lequel il faut une colle à carrelage type C2. Pour les mosaïques, nous recommandons un collage et jointoiement avec un produit à base de résine époxy. »

Olivier Thumy, directeur général de Wedi France