A Gonfreville-L'Orcher, une nouvelle agence Point.P

Avec cette nouvelle agence, Point.P frôle la soixantaine de points de vente en Normandie.

Rexel, PPG, Litt et désormais Point.P : la zone d'activité de Gonfreville-L'Orcher intéresse le négoce professionnel. L'enseigne généraliste vient en effet d'ouvrir en cet endroit sa 59e agence normande. Extérieure au centre du Havre, et donc d'accès plus aisé pour les professionnels, cette agence entend proposer une offre complète en aménagements intérieur et extérieur, pour les professionnels comme pour les particuliers à projet.

Elle couvre 9 500 m², dont 260 m² de libre-service. Une zone extérieure d'enlèvement en drive a été aménagée. Neuf collaborateurs sont employés dans cette agence.