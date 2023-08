Seine-Maritime : à Dieppe, des travaux sur les secteurs Bel-Air et Coty

Lancée en 2021, la deuxième phase de réhabilitation du quartier de Neuville, à Dieppe (Seine-Maritime), se poursuit. Des travaux de voirie ont été réalisés sur les secteurs Bel-Air et Coty jusqu’à la fin du mois d’août 2023. Ils concernaient la rue de la Victoire, l’impasse des Grillons et la rue Madame-René-Coty. Les opérations portaient sur l’application d’enrobés ainsi que sur l’aménagement de voies piétonnes et sur la réfection de la chaussée.

La réalisation d’une coulée verte traversant les immeubles du secteur Bel-Air est prévue dans la deuxième étape du projet de rénovation de Neuville. Ce futur cheminement végétalisé reliera le parc paysager du quartier à la rue de la Victoire. Commencé en avril dernier, le chantier se déroulera en trois phases et durera trois ans. La première partie sera réalisée cette année et concernera les rues du Marché et Aristide-Briand ainsi que les abords du gymnase Robert-Vain. La deuxième partie sera effectuée en 2024 aux abords de la rue Thoumyre, et les dernières interventions sont programmées pour 2025 aux abords de la rue Lamotte.