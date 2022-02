A découvrir : exposition «Le Grand Tour», une invitation au voyage

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Culture Supprimer Réseau des Maison de l'architecture (RMA) Supprimer Paris Supprimer Valider Valider

A la Maison de l’architecture Ile-de-France (Paris Xe), une sélection des œuvres de l’illustrateur nantais Docteur Paper : dix ans d’un tour du monde de l’architecture des villes...

De la bourgade à la grande ville, de l’art roman au style international, quels sont les grands objets architecturaux qui composent nos villes? Comment l’histoire nous les a-t-elle légués? Que retient-on de nos voyages? Qu’est-ce qui fonde l’imaginaire urbain? Autant d’interrogations comme autant de débuts de réponses dans les illustrations de Jérôme Baillet, alias Docteur Paper.

Globe-trotter infatigable, le dessinateur illustre au feutre ses découvertes. Architectures, tracés urbains, ouvrages d’art ou enseignes publicitaires dessinent une vision de la ville, un récit en mouvement. Des gratte-ciels de New York au dôme de la Biosphère à Montréal, des rues étroites du vieux au calme tranquille des rives bordelaises de la Garonne et jusqu’à la vie grouillante d’Osaka ; 24 villes sont ainsi représentées, accompagnées de textes retraçant leur histoire.

Par un travail sur les perspectives et les juxtapositions, Docteur Paper révèle les différentes strates historiques des villes visitées. Les bâtiments deviennent ainsi révélateurs de la croissance industrielle, de l’histoire militaire, de la diffusion d’un courant artistique et d’un développement démographique parfois difficile à maîtriser.

Au cœur de l’exposition le visiteur découvre une ville imaginaire, en pliage de papier. Ville recomposée et fantasmée, elle donne à voir une cohabitation patrimoniale inédite. Des espaces sont laissés libres et seront complétés par les créations d’enfants réalisées durant des ateliers animés par «Les P’tits archis», atelier fondé par Aude de Kerangué pour initier les jeunes à l’architecture et à la ville.

Exposition à découvrir jusqu’au 15 avril 2022 à la Maison de l’architecture Ile-de-France au 148, rue du Faubourg Saint-Martin Paris Xe. Manifestation coproduite par l’agence Temaprod (David Abittan et Thomas Blancart). Avec les soutiens de Bellastock, le Café A, Fibois Ile-de-France, l’association régionale des CFA du BTP d’Ile-de-France, les feutres Uni Pin et le magazine web tema.archi