A Clichy, Eiffage bâtit Black

Eiffage Construction et Goyer ont débuté les travaux du projet de bureaux d’une surface de près de 50 000 m² et d’une capacité d’accueil de 4 100 personnes, pour le compte d’AXA IM Alts et Redman à Clichy (92).

Remporté courant 2019 par Eiffage, hors lots techniques, le projet Black - près de 50 000 m² de bureaux pour une capacité d’accueil de 4100 personnes, pour le compte d’AXA IM Alts et Redman à Clichy (92) - a été imaginé par le cabinet Emmanuel Combarel Dominique Marrec Architectes.

Repensé pendant près d’un an pour prendre en compte la flexibilité induite par les nouveaux usages liés au développement du télétravail, et de nouveaux critères environnementaux, Black, un R+6, appuyé sur un niveau de sous-sol, se compose de deux bâtiments indépendants : un bâtiment « jardin » de 31 520 m² et un bâtiment « cour » de 17 710 m². Il accueillera un auditorium, une conciergerie et trois locaux commerciaux.

L’ensemble des bureaux du premier niveau seront 100 % réaménageables en salles de réunion et de vastes plateaux seront développés en modes collaboratifs sur les niveaux supérieurs. Le projet sera complété d’espaces extérieurs accessibles à ses usagers.

Construction bas carbone

Black s’inscrit dans une démarche constructive bas carbone avec la mise en oeuvre de prémurs industrialisés, une charpente métallique ainsi qu’une façade, réalisée par Goyer, revêtue d’un bardage en bois stabilisé suivant la technique ancestrale japonaise du YakiSugi. Deux jardins totalisant 10 000 m2 contribueront à l’implantation d’îlots de fraîcheur en ville.

Les certifications et labels visés sont nombreux : HQE® Neuf niveau Exceptionnel, BREEAM Excellent, BBCA, E+/C- niveau E1/C1, Bâtiment Biosourcé, BiodiverCity, Osmoz, R2S et Wiredscore.

Ce projet d’envergure, dont les travaux doivent durer 26 mois pour une livraison prévue fin 2023, nécessitera 300 000 heures de production dont 10 000 heures d’insertion professionnelle et l’utilisation de 5 grues.

