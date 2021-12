A Chanteloup-les-Vignes, un écrin de bois pour la culture

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Yvelines Supprimer Technique Supprimer Charpente Supprimer Bois lamellé-collé Supprimer Construction bois Supprimer Valider Valider

testez gratuitement lemoniteur.fr - édition Abonné

La future salle polyvalente s’inscrira dans un bâtiment entièrement charpenté. Un choix structurel qui offre une grande liberté sur les volumes et la géométrie.

Achevée cet automne après cinq mois de travaux, la charpente de la future salle de spectacle de Chanteloup-les-Vignes (78) se dresse à 9 m de hauteur. L’agence d’architecture nantaise In Situ a fait le choix du bois pour ses vertus environnementales, mais surtout pour la liberté de formes qu’il permet.

« La géométrie du bâtiment répond à des impératifs fonctionnels, avec l’objectif d’accueillir à la fois des spectacles (théâtre, concert, cinéma) et des événements festifs, rappelle Pierrick Beillevaire, architecte au sein de l’agence nantaise In Situ, maître d’œuvre avec le bureau d’études E.co.tech. Nous nous sommes aussi inspirés du patrimoine culturel de la ville, avec des volumes intérieurs qui rappellent les carrières de gypse de Chanteloup, et une forme extérieure qui évoque la rose des sables, symbole du voyage et de la diversité. »

Des assemblages complexes

La structure associe, autour d’un noyau central ouvert, des éléments cintrés en lamellé-collé portant jusqu’à 17 m, et des bois de charpente traditionnels. L’entreprise Douillard a réalisé des assemblages complexes : jusqu’à six liaisons sur les poteaux principaux, renforcées par des ferrures à mi-bois sur certaines parties de l’ouvrage pour contribuer à la garantie feu.

Les volumes extérieurs du bâtiments s'inspirent de la rose des sables. - © In Situ Architecture Culture(s) et Ville Close Lightbox

[...]