À Cergy, l’ancien immeuble de la Caisse d’Allocations Familiales commence sa métamorphose

Les travaux de restructuration de l’ancien bâtiment de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) se poursuivent.

À Cergy (Val-d’Oise), l’ancien immeuble de la CAF, établi depuis 40 ans face à la gare du RER A, fait l’objet d’un long processus de travaux de reconversion dont l’issue est annoncée pour le second semestre 2023. En effet, depuis mi-août, la façade de l’immeuble est en rénovation. Imaginée par le cabinet Quadri Fiore Architecture, elle présentera un aspect minéral pour la partie logements (à gauche) et métallique couleur or pâle pour la partie coliving (à droite). Piloté par le promoteur Demathieu Bard Immobilier, le chantier représente l’un des plus importants de la communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. Il s’inscrit dans le cadre du projet de rénovation du quartier Grand Centre Cœur d’agglo qui vise à transformer totalement le visage de Cergy-Préfecture pour doter l’agglomération d’un cœur de ville moderne et dynamique, garantissant l’attractivité et la compétitivité du territoire.

Le projet propose notamment l’aménagement de 47 logements de standing, d’un centre de santé et de commerces, sur une superficie totale de 6 600 m2. La plupart des locaux de l’immeuble bénéficieront de baies vitrées, d’une grande hauteur sous plafond, ainsi que d’un balcon ou d’une loggia. L’aile droite de l’immeuble sera reconvertie en une résidence de coliving de 81 chambres et studios pour les étudiants. Le toit du bâtiment sera aménagé en terrasse cultivée.