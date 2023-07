A Cannes, une centrale de thalassothermie alimentera la Croisette

L’agglomération de Cannes Lérins a validé, lors de son dernier conseil communautaire du 13 juillet, une offre d’Engie Solutions, qui réalisera l’équipement et l’exploitera sur une période de 25 ans. D’une puissance de 19,7 kW pour le chaud et de 12,6 kW pour le froid, il assurera, à compter de 2026, les besoins d’une vingtaine de bâtiments publics et privés situés le long du boulevard de La Croisette et dans l’hypercentre de la cité des festivals.