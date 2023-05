A Bordeaux, Tebio obtient le premier permis de construire sans affectation

Porté par le groupe Elithis et l’atelier Canal Architecture, le projet Tebio dans le quartier de l’Ars à Bordeaux au sein de l’OIN Bordeaux Euratlantique, premier projet pour un permis de construire sans affectation, a obtenu le 22 mai, au bout d’un long parcours, son autorisation explicite.

Le projet, lauréat en septembre 2018, de l’AMI « Permis d’innover », initié par le ministère de la Cohésion des territoires, consiste à anticiper les mutations et changements d’usage d’un édifice, non en les programmant mais en les facilitant afin d’alléger au maximum les adaptations et les coûts de transformation dans le futur.

A partir d’une série de principes constructifs simples rendant possibles une pluralité d’affectation, l’atelier Canal Architecture et le groupe Elithis proposent la conception d’un programme réversible qui autorise à peu de frais le changement futur de destination, tout en augmentant la valeur d’usage des habitats (meilleure hauteur sous plafond, diversité typologique, qualité du logement, pièce de délestage, espaces extérieurs, etc.).

Afin de concevoir et réaliser des immeubles dont les planchers et façades peuvent recevoir plusieurs affectations, il s’agissait aussi de déroger à la clause d’affectation du permis de construire ainsi qu’aux différentes dispositions reposant sur celles-ci. Enfin, il s’agit de définir un modèle de propriété (investisseur unique) et des modalités de bail capables de permettre l’évolutivité souhaitée.

La conception technique et réglementaire a en conséquence été menée dès l’origine en partenariat étroit entre Elithis, Canal Architecture, les services de l’Etat et l’EPA Bordeaux Euratlantique.