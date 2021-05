A Bordeaux, le bâtiment sera frugal et l’aménagement vert

Riche semaine pour le bâtiment et l’aménagement durable. La mairie de Bordeaux a officiellement présenté son label Bâtiment frugal bordelais le 17 mai. Et comme en écho, la FPI - au cœur d’une nouvelle interprofession avec entreprises de paysages, producteurs de végétaux et aménageurs - a lancé sa charte " Des logements, des arbres ", le vendredi 21 mai. Deux initiatives qui proposent une vision nouvelle de l’aménagement.