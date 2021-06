A Bordeaux, Hypérion se lance à l’assaut des cieux

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Architecture Supprimer Réalisations Supprimer Eiffage Immobilier Supprimer Eiffage Construction Supprimer Jean-Paul Viguier Supprimer Gironde Supprimer Bordeaux Supprimer Moniteur Innovation Day Supprimer Construction hors site Supprimer Valider Valider

Eiffage immobilier, avec l'architecte Jean-Paul Viguier, livrent la plus haute tour résidentielle en structure bois de France…

Avec ses 17 niveaux et ses 100 appartements, la tour Hyperion à Bordeaux (Gironde) se présente comme la plus haute en structure bois de France. [Hyperion, dans la mythologie grecque n’est rien moins que l’un des douze Titans, fils de Gaïa et d’Ouranos, faut-il le rappeler? C’est également le titre d’un roman de Friedrich Hölderlin publié en 1797. NDLC].

Conçue par l’architecte Jean-Paul Viguier, l’édifice s’intègre dans un ensemble immobilier mixte de 182 logements, parc de stationnement, commerces et bureaux, le tout réparti sur 4 bâtiments.

Dûment étiquetée par l’Etat en tant que «Démonstrateur industriel pour la ville durable», cette construction mixte bois-béton haute de 50 mètres a été distinguée par un BIM d’Or en 2019 pour sa conception BIM.

L’opération a commencé en 2015, dans le cadre du développement de l’Opération d’intérêt national (OIN) Bordeaux Euratlantique, lorsque l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux Euratlantique a lancé, un appel à projets visant à construire une tour en structure bois d’une hauteur jamais réalisée en France pour accompagner la structuration de la filière bois.

Construction hors-site

Eiffage Construction réalisera l’opération en associant un socle béton sur 3 niveaux et un noyau béton, à une structure bois composée de poutres en lamellé-collé (BLC), de planchers en panneaux de bois lamellé-croisé (CLT) et 304 murs à ossature bois. Sa construction, en partie préfabriquée, a fait appel à plus de 1500 composants réalisés hors-site, dont les éléments de façade dans les ateliers de Savare, une filiale d’Eiffage Construction, assemblés en cinq mois.

L’édification d’Hyperion aura nécessité 1 400 m³ de bois massif en provenance de Nouvelle-Aquitaine (démarche écologique de circuit court et labellisé). Les déchets de bois ont fait l’objet d’une valorisation sur la plateforme de services mutualisés inter-chantiers Noé, mise en place par Eiffage et Suez en 2018. Cette opération de niveau E3C2, par la solution constructive retenue, stockera a minima 1400 tonnes de dioxyde de carbone sur sa durée de vie.

