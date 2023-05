A Bobigny, NGE va remanier la station Pablo Picasso du tramway T1

La ligne du tramway T1 Asnières Quatre Routes-Noisy-le-Sec, fait l’objet de deux prolongements : d’une part, à l’ouest entre Quatre Routes et Colombes (et à terme Nanterre-Rueil) et d’autre part, à l’est, entre Noisy-le-Sec et Val de Fontenay.

La ligne ainsi prolongée étant trop longue (37 km à terme) pour être exploitée en un seul arc, une station de régulation sera créée à Bobigny Pablo Picasso. Les stations entre cette dernière et Noisy-le-Sec seront alors réaménagées afin de s’adapter au nouveau matériel roulant et aux systèmes de ce nouvel arc, notamment en y introduisant des appareils de voie (communication croisée et communications simples), mais aussi en modifiant la signalisation et la traction. Ce qui permettra de fiabiliser l’exploitation de cette longue ligne.

Pour réaliser ces travaux à Bobigny, la RATP a choisi NGE qui mobilisera six de ses filiales sur le chantier : TSO mandataire du groupement d’entreprises (travaux ferroviaires), Guintoli (terrassements & VRD), TSO Catenaires (électrification), NGE GC (génie civil), NGE Fondations (travaux géotechniques & de sécurisation), Agilis (équipements de la route) associées à Asten (réfection d’enrobés).

Par ailleurs, les différentes entités oeuvreront en synergie pour la réalisation des massifs LAC et équipements et prépareront les 420 m linéaires de plateforme ferroviaire en matériaux granulaires.

Le déroulement du chantier

1800 m de multitubulaires béton seront réalisés pour environ 100 km de fourreaux soit une moyenne de 60 fourreaux y compris 5 fonçages sous les voies tram en service ainsi que les 60 chambres de tirage associées.

NGE Fondations et NGE GC interviendront tout d’abord pour réaliser un local technique enterré sous la future voie tram qui recevra les équipements électriques de la ligne.

Deux autres bâtiments seront construits par NGE GC dans le SMR de la ligne afin de prendre en compte le prolongement de la ligne et les besoins supplémentaires associés.

Guintoli réalisera pour sa part les nouveaux réseaux de multitubulaires béton en zone urbaine dense, sous circulation pour 75 % du tracé, l’exploitation étant mise en place par Agilis.

TSO, pourra ainsi venir poser 850 m linéaires de voie, dont 340 m sur dalles préfabriquées avec une communication croisée et deux communications simples.

Suivra l’intervention de TSO Catenaires pour les travaux de ligne aérienne de contact et traction. Le raccordement aux voies existantes se fera ensuite lors d’une interruption temporaire de circulation.

Un objectif de 10 000 heures d’insertion est mis en place sur le projet.