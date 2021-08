À Amiens, quand l’innovation agroalimentaire rime avec développement durable

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée La relance c’est vous Supprimer Conjoncture Supprimer Banque des Territoires Supprimer France Supprimer Valider Valider

À Poulainville, près d'Amiens, l’entreprise Ÿnsect construit une ferme verticale spécialisée dans l’élevage de scarabées et leur transformation en protéines pour l’alimentation animale et les plantes. La Banque des Territoires soutient financièrement ce projet innovant et durable.

Fondée en 2011 à Paris, par des scientifiques et des militants écologistes, l’entreprise innovante Ÿnsect transforme des insectes en ingrédients à haute valeur ajoutée pour l’alimentation des animaux, poissons, des plantes et des humains. À Poulainville, dans la métropole d’Amiens, elle construit actuellement la plus grande ferme verticale au monde, dédiée à l’élevage et la transformation à grande échelle de scarabées Molitor, dont la larve n’est autre que le ver de farine. « Après avoir testé de très nombreux insectes, nous avons sélectionné ce coléoptère pour ses hautes qualités nutritives », précise Antoine Hubert, co-fondateur et PDG d'Ÿnsect.

La protéine d’insecte : le futur de l’alimentation animale… et humaine ?

Le projet, baptisé Ÿnfarm, permettra la production d’environ 100 000 tonnes par an d’ingrédients « haut de gamme, durables et naturels », comme les qualifie Antoine Hubert.

Avec deux produits phares : ŸnMeal, une farine à base de protéines d’insecte à destination des poissons d’élevage et des animaux domestiques et ŸnFrass, un engrais obtenu à partir des déjections d’insectes. Le bâtiment, qui sera opérationnel en 2022, atteindra 36 mètres de haut pour une surface totale de 45 000 m2, atelier agroalimentaire comprise.

Ÿnsect n’en est pas à son coup d’essai puisque l’entreprise dispose déjà d’une ferme à Dole dans le Jura et à Ermelo aux Pays-Bas, ainsi que d’un centre de recherche et développement à Evry en banlieue parisienne. « Notre processus de production repose sur une technologie protégée par 300 brevets », précise Antoine Hubert. La société emploie aujourd’hui 230 salariés et exporte ses produits dans le monde entier. Pour faire fonctionner le futur centre névralgique de Poulainville, elle recrutera une centaine de personnes et ambitionne à terme de déployer un réseau de plus de 100 fermes verticales dans le monde.

La start-up valorise également ses protéines dans l’alimentation humaine, en particulier pour les domaines du sport et de la nutrition santé. « Nous avons déjà des contrats pour des barres énergétiques, des produits céréaliers et des burgers aux Pays-Bas et en Allemagne », indique Antoine Hubert.

Un projet innovant, durable et créateur d’emplois

Certifiée B Corp, l'activité d’Ÿnsect est « carbone négative » et répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale vérifiée. Le projet Ÿnfarm en particulier, sur l’ensemble de sa chaîne de valeur, séquestre et évite plus de CO2 qu’il n’en émet. « Nous avons une approche holistique pour un impact positif global sur l’environnement et la société », affirme Antoine Hubert.

La Banque des Territoires participe à ce projet innovant dans le cadre d’un financement public-privé, aux côtés de Bpifrance et d’un pool de banques françaises. La construction de la future ferme a également été rendue possible grâce la levée de fonds de 316 millions d’euros réalisée à l’automne 2020, à laquelle la Banque des Territoires a participé à hauteur de 13 millions d’euros. Ÿnsect avait déjà signé, fin 2020, des contrats d’une valeur globale de près de 105 millions d’euros avec des clients, notamment des milieux vinicoles, aquacoles ou de la fertilisation organique.

