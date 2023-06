A Ajaccio, Gilles Brusset illumine la citadelle

A Ajaccio, en Corse, Gilles Brusset a mis en lumière la rencontre entre l'île et la mer. Désigné lauréat à l’issue d’un appel à candidatures lancé par la Ville et la société publique locale (SPL) Ametarra, l’artiste et architecte-paysagiste a spécialement créé l’œuvre «Tra I Petri», soit «Entre les pierres» pour la troisième saison culturelle et festive de la citadelle qui se veut, cette année, un hommage à la Méditerranée. Visible jusqu’en septembre prochain, cet assemblage de fragments d'acier éparpillés sur le mur d'enceinte forme un jeu de flaques miroitantes, comme si la mer avait éclaboussé la muraille.

Vers le monde méditerranéen

L'installation, qui s'étend sur plusieurs dizaines de mètres, a été réalisée en moins de deux mois en étroite collaboration avec l'association locale De Renava. Selon Gilles Brusset, «le jeu était de faire une création contemporaine dans un contexte patrimonial, une œuvre qui joue avec le paysage et rende hommage au monument». Pour l’artiste et architecte-paysagiste, sa création symbolise l’ouverture de la citadelle vers le vaste monde méditerranéen qui s'étend à ses pieds.

© SPL Amaterra Détail «Tra I Petri» - Gilles Brusset - Ajaccio 2023

En cela, sa proposition répond idéalement à la volonté de la ville d'Ajaccio et de la SPL Ametarra d'engager un dialogue avec ce patrimoine dont l’origine remonte au XVIe siècle. Classée monument historique depuis 1998, cette construction en pierre de taille, avec ses fortifications et ses bastions, représente un exemple remarquable d'architecture militaire.

Miroirs d’acier

Techniquement, l'installation «Tra I Petri» est constituée de modules de tôle en acier inoxydable poli miroir, soigneusement découpés pour correspondre aux joints originaux de l’enceinte. Les éléments sont solidement fixés avec un mastic cohésif hydrique à base de MS polymère. Ils courent le long des chicanes et des porches et, dès l'entrée de la citadelle, invitent le public à partir à la découverte du site.

Exposition en extérieur, visible en libre accès aux heures d’ouverture de la citadelle d’Ajaccio (Corse-du-Sud). Informations sur le site de la Ville.