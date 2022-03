A 150 ans, Beissier soigne sa communication et poursuit l’innovation

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Artisans Supprimer 100 % second œuvre Supprimer France Supprimer Beissier Supprimer Industrie Supprimer Valider Valider

Le fabricant d’enduits pour le peintre tire profit du symbole de son anniversaire pour refondre son identité de marque. L’innovation se poursuit avec un enduit en poudre allégé.

Beissier ? Prestonett ? Bagar ? Pascal Dubuc, DG de Beissier, en est conscient, il n’est pas toujours simple de se repérer entre ces identités. L’entreprise, à l’occasion de 150e anniversaire, met donc au clair les territoires de ces marques. Beissier, avec la baseline « l’excellence qui s’applique », se veut la marque ombrelle, corporate, qui chapeaute les deux univers produits, Bagar d’un côté et Prestonett de l’autre. L’entreprise entend d’ailleurs travailler à l’extension géographique de ces deux dernières marques, Prestonett étant surtout puissant en Ile-de-France et Bagar en région. « Un peintre peut changer de région, et doit trouver partout le produit qu’il a l’habitude de travailler », estime Pascal Dubuc, aux commandes de l’entreprise depuis trois ans. La refonte du site Internet accompagne cette communication nouvelle, avec une approche par univers, très intuitive, pour guider l’internaute jusqu’à la solution désirée.

Allégé

Cette clarification des marques s’accompagne d’une volonté d’innovation. L’installation dans le paysage de la projection airless est désormais acquise, puisqu’elle a dépassé la projection mécanisée traditionnelle. C’est sur le confort de travail que mise désormais Beissier, qui propose le premier enduit de rebouchage en poudre allégé en poids. « A volume rebouché égal, le poids du sac est réduit de 40 % », détaille Alexa Leclerc, responsable marketing de Beissier. Un résultat obtenu grâce à l’emploi de charges expansées. Une innovation qui pourrait se déployer sur un large pan de la gamme. Beissier y voit en effet un facteur de confort au travail, le peintre n’ayant à soulever que 9 kg au lieu de 15. De quoi contribuer à attirer les jeunes dans le métier.