7e congrès du cross canal : les inscriptions sont ouvertes !

La manifestation-phare de Négoce autour de l'omnicanalité revient début décembre. Inscrivez-vous !

Que faites-vous le 7 décembre prochain ? Cette journée marque le retour du Congrès du cross canal, à Paris (Elysée Biarritz). Organisée par le magazine Négoce, cette manifestation constitue le point de rencontre des acteurs de la distribution bâtiment et bricolage, pour échanger autour des problématiques du cross canal.

La matinée sera consacrée à quelques grands thèmes, dont la marque employeur. Attirer des talents digitaux dans des entreprises traditionnelles constitue en effet un défi. Lydia Bouquet, DGA de Partedis en charge des RH et des moyens généraux, viendra en témoigner. Philippe Ravix, fondateur de Districlos, et Fabio Rinaldi, président du directoire de BigMat, discuteront des stratégies AdWords, SEA, SEO et réseaux sociaux, indispensables pour conquérir des clients en cross canal. Point.P et Tout Faire participeront à l'échange autour de la logistique, clé de voûte d'une stratégie omnicanale, à l'heure où les promesses de délais réduits se multiplient. Enfin, la matinée s'achèvera avec le regard de Patrick Schaeffer, directeur général de CMEM, sur l'expérience digitale en agence.

L'après-midi sera consacrée à des retours d'expérience de plusieurs acteurs majeurs du marché. Fort du lancement de la Collect Boks, Mickaël Hammel viendra raconter la transformation de Hammel en Ayor. Koreliz, soutien de la journée, viendra livrer son expérience. Partedis détaillera son concept Neo, mêlant agence et digital. Tout Faire interviendra pour parler e-commerce dans un groupement d'indépendants. Enfin, la journée sera conclue par Pauline Mispoulet, présidente du directoire de Socoda, clôturera la journée, en partageant la vision de ce groupement sur le digital.

Pour vous inscrire à cette journée, en partenariat avec Azap et Koreliz, c'est ici !