6 000 Référents d’aides à la rénovation pour les artisans

Bien qu’ils constituent des dispositifs d’aide financières conséquents destinés à réduire la consommation énergétique des logements en facilitant la rénovation globale, les certificats d’économie d’énergie (CEE) et MaPrimeRenov’ sont encore souvent boudés par les artisans du bâtiment. C’est pour accompagner les artisans et les entreprises de rénovation que le programme Oscar, lancé en février 2022, va connaître une accélération jusqu’à son terme, prévue le 31 décembre 2024. Oscar, acronyme de Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation est doté de 15,8 M€ sur trois ans, pour former les interlocuteurs des artisans : « OSCAR est mis en oeuvre pour répondre la demande des artisans du bâtiment et des fédérations les représentant, comme la Capeb et la FFB, explique Aristide Belli, pilote du programme porté par l’Atee (Association technique énergie environnement) et détaché par Total Energies, l’un de ses financeurs. Jusqu’ici il n’existait pas d’équivalent des conseillers France Renov' - conseillers pour MaPrimeRenov’ à l’attention des particuliers - pour le BtoB. C’est désormais le cas avec la formation de 6 000 Référents d’Aides à la Rénovation (RAR) qui s’adressent, non pas aux entreprises structurées, mais bien aux petites entreprises locales qui ne font pas ou plus de CEE par peur de commettre des erreurs ». S’engager dans les dispositifs CEE et MaPrimeRenov’, c’est, rappelle le représentant du programme Oscar, « réaliser des travaux performants et aidés qui vont au-delà de la réglementation en vigueur ».

RAR : les artisans mieux réceptionnés

Plutôt que de créer un énième nouveau réseau pour conseiller et accompagner les artisans - « c’eut été ubuesque » admet Aristide Belli - c’est l’utilisation de l’existant qui a été préféré, à savoir les réseaux de distributeurs ainsi que les organisations professionnelles. Pour faciliter la compréhension des aides financières publiques et privées auprès des artisans et leur permettre de se les approprier, le programme Oscar va former des référents bons connaisseurs de la population des artisans, autour de trois grandes thématiques : le bâti (isolation, fenêtres, etc), l’équipement (PAC, ventilation, etc) et la rénovation globale. La formation des RAR s’articule en deux temps : dans un premier temps, un MOOC permet de comprendre et s’approprier les aides financières à la rénovation énergétique. Le second volet concerne une session de formation en présentiel, dont la première s’est tenue à Metz en novembre dernier, articulée autour de cinq points, dont l’analyse des dossiers montés par les artisans d’un point de vue technique et administratif, l’accompagnement et l’animation d’un réseau d’artisans dans la démarche CEE, une méthodologie sur la veille à mener sur les évolutions des dispositifs CEE et MaPrimeRenov’. Pour obtenir leur certificat RAR, les futurs référents devront mener une action de terrain de sensibilisation auprès des artisans : « La multiplication des référents, déjà en lien avec les artisans, est d’autant plus importante, ajoute Aristide Belli, que le marché de la performance énergétique va être stimulé par le redémarrage des CEE avec le lancement de la 5ème période (25 % d’obligations supplémentaires par rapport à la période précédente), dans un contexte, de surcroît, de tensions sur l’énergie ».

Le programme Oscar va plus loin et s’engage (comme par exemple avec Coédis, la Fédération des distributeurs d’équipements et de soutiens électriques, génie climatique et sanitaire mais aussi avec la Capeb et la FFB) notamment dans un travail d’identification « des points de friction » sur le terrain et l’expérimentation de simplifications : « Il importe, pour éviter de multiples interprétations de référentiels que l’ensemble des acteurs ait la même lecture des textes réglementaires, par exemple lors des contrôles post chantiers par des organismes accrédités », précise le pilote d’Oscar. Un comité de pilotage dressera un bilan tous les trois mois, car, comme le martèle Aristide Belli, « il est urgent de donner les moyens aux entreprises artisanales d’être acteurs de la rénovation et de proposer des actions plus performantes que la réglementation ».