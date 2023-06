5e édition de la Run'IN Sothoferm samedi 10 juin 2023

Forte du succès des éditions précédentes, qui avaient réuni 750 coureurs, Sothoferm organise le samedi 10 juin 2023 la 5e édition de sa Run’IN Sothoferm, une course solidaire et accessible à tous.

Les habitués de ce rendez-vous sportif et convivial retrouveront le traditionnel trail industriel à travers l’entreprise et ses ateliers. Pour chaque inscrit à cette course, Sothoferm reversera 1€ au Secours populaire français, association qui s’est fixé pour mission d’agir contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. Nouveauté 2023 : les marcheurs seront mis à l’honneur avec un tout nouveau parcours dédié : une marche gourmande à la découverte des produits locaux.

Sothoferm, PME indépendante implantée dans les Deux-Sèvres, s’est imposée depuis 30 ans comme le fabricant de référence auprès des professionnels négociants, des industriels de la menuiserie et des fenêtriers, avec plus de 10% du marché national. Ses 3500 distributeurs sont répartis sur l'ensemble du territoire.