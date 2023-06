59,7 M€ de l'Europe pour le GPSO

Deux dossiers avaient été déposés à l’appel à projet 2022 du MIE qui finance les projets d’infrastructure de mobilité en Europe, l’un pour les AFSB et le second pour la Ligne Nouvelle. Ces financements s’ajoutent à ceux obtenus lors des appels à projet précédents, soit 11,1 M€ pour les Aménagements Ferroviaires au Nord de Toulouse (AFNT), 9 M€ pour les AFSB et 19,1 M€ pour la ligne nouvelle, portant ainsi le total à près de 100 M€