4k5, l’extension de gamme de Laserliner

La marque connue pour ses solutions de mesure laser lance une gamme de petit outillage, une extension de gamme avec de nouvelles solutions d’éclairage, de cutters et de ciseaux.

«Nous voulons aller plus loin dans la boîte à outils de nos clients », explique Cyril Mugnier, directeur national des ventes de Laserliner. En ce début d’année, cette marque du groupe Umarex connue pour ses solutions laser lance une nouvelle offre, avec une nouvelle identité : 4k5 (à prononcer à l’anglaise). Une référence aux 4 500 kelvins de la lumière du jour.

Cette gamme comprend de nombreuses solutions d’éclairage sur batterie, avec des lampes leds jusqu’à 800 lumens. Elle inclut également des cutters et des ciseaux avec revêtement carbone et titane. De quoi nourrir l’offre de l’entreprise destinée aux négoces.

Merchandising

Laserliner travaille avec quelques enseignes et groupements phares en quincaillerie-outillage (Foussier, Cofaq…), mais également des multispécialistes (Bricoman, quelques adhérents Gedimat et BigMat…) de plus en plus intéressés par l’outillage.

Pour soutenir ce lancement, un plan de merchandising de 1 à 3 mètres, avec des présentoirs spécifiques plus petits et des totems, est prévu pour accompagner cette extension de gamme, sourcée auprès de fabricants de référence.