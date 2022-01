42 écoquartiers labellisés en 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Ecoquartier Supprimer France Supprimer Logement Supprimer Aménagement Supprimer Emmanuelle Wargon Supprimer Valider Valider

17 projets de renouvellement urbain se sont vus récompensés au terme de cette 9ème campagne de labellisation et 25 projets ont adhéré à la charte EcoQuartier.

La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, a officiellement décerné le 21 janvier les labels EcoQuartier aux projets lauréats en 2021.

La démarche va maintenant évoluer pour suivre la feuille de route « Habiter la France de demain ».

Florian Bercault, maire de Laval et président de la commission nationale EcoQuartier a, dans cette optique, remis à Emmanuelle Wargon un livre blanc rédigé par les membres de sa commission et les partenaires de la démarche.

Action sur les entrées de villes

Première traduction concrète de ces propositions, une convention a été signée entre le ministère et le Cerema pour offrir un accompagnement stratégique et opérationnel à une quinzaine de quartiers par an sur 3 ans.

En 2022, cet accompagnement sera en particulier mobilisé dans le cadre d’un programme en faveur de la requalification des « entrées de ville ».

Depuis le lancement de la démarche en 2012, ce sont plus de 257 000 logements qui ont été construits ou rénovés dans les ÉcoQuartiers, dont 52% de logements aidés.