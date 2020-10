4 000 candidatures à l'appel à projets pour la rénovation énergétique des bâtiments de l'Etat

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Bruno Le Maire Supprimer Plan de relance Supprimer Rénovation énergétique Supprimer France Supprimer Grand Paris - Ile-de-France Supprimer Bâtiment Supprimer Direction de l’immobilier de l’Etat Supprimer Marchés publics Supprimer Valider Valider

Dans le cadre de "France Relance", un appel à projets a été lancé le 7 septembre dernier pour définir et sélectionner les opérations de rénovation énergétique des bâtiments de l’État. Le gouvernement se félicite à présent du succès de ce dernier, avec plus de 4 000 candidatures de projets.

Deux appels à projets nationaux ont été lancés le 7 septembre dernier, l’un pour la rénovation énergétique des bâtiments de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’autre pour le reste des bâtiments de l’État.

Au total, plus de 4000 rénovations pour près de 8 milliards d’euros ont été proposées par les équipes immobilières de l’Etat. Les projets proposés pour l’enseignement supérieur et la recherche s’élèvent à plus de 3,7 milliards d’euros et ceux pour les autres bâtiments de l’État à près de 4,3 milliards d’euros.

Au niveau régional, seront effectuées l’instruction et la sélection des projets de moins de 5 M€ hors Ile-de-France et 8 M€ en Ile-de-France. Les préfets de régions tiendront des conférences régionales de l’immobilier public d’ici le 10 novembre pour décider des projets à retenir.



Au niveau national, les projets de rénovation supérieurs à 8 M€ en Ile-de-France et à 5 M€ partout ailleurs - moins de 5% des projets - seront sélectionnés autour du 20 novembre lors d’une conférence nationale de l’immobilier public présidée par Bruno Le Maire.

La liste définitive des chantiers de rénovation à conduire sera arrêtée par le gouvernement avant le 30 novembre 2020.

Lancement des travaux en 2021

Deux critères seront utilisés pour sélectionner ces projets : l’impact sur la consommation énergétique et la capacité des équipes porteuses des projets à lancer les travaux au plus vite au cours de l’année 2021.

Une période d’examen des projets par les équipes de la Direction de l’immobilier de l’Etat (DIE) et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, s’ouvre désormais.

Il doit conduire à la sélection des projets qui ont le plus fort impact sur la consommation énergétique des bâtiments de l’État et que les équipes sont en mesure de conduire le plus rapidement possible. Cet examen bénéficiera de l’appui technique notamment des experts du centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema).

Des ampoules basses consommation à l'isolation du bâti

Ces projets peuvent porter sur des actions présentant un fort retour sur investissement (contrôle, pilotage et régulation des systèmes de chauffage, modernisation des systèmes d’éclairage par la pose d’ampoules basse consommation…), des travaux relevant du gros entretien ou du renouvellement des systèmes (isolation du bâti, changement d’équipements,…) ou même des opérations immobilières de réhabilitation lourde comportant d’autres volets que la rénovation énergétique (mise aux normes de sécurité et d’accessibilité, confort,…).

Bruno Le Maire a déclaré que le succès de cet appels à projets, avec une instruction et une sélection de près de 95% des projets au niveau régional, est « une illustration concrète de la priorité donnée à la déconcentration et la territorialisation de France Relance. Pour chacune des mesures du plan, l’objectif doit être une mise en œuvre effective rapide des projets. Aussi, j’ai demandé à la Direction de l’immobilier de l’Etat d’engager sans délai toutes les simplifications nécessaires pour accélérer la mise en œuvre de ces projets.»