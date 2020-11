40 projets de lieux innovants pour accompagner 1000 personnes en situation de marginalité

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée France Supprimer Immobilier Supprimer Ile-de-France Supprimer Logement collectif Supprimer Valider Valider

Suite à l’appel à manifestation d’intérêt « pour la mise en place de projets d’accompagnement de personnes en situation de grande marginalité dans le cadre d’un lieu de vie innovant à dimension collective », lancé le lundi 12 octobre 2020 par Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, et Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement, une quarantaine de projets viennent d’être sélectionnés sur l’ensemble du territoire.

Plus de 1 000 personnes en situation de grande marginalité se verront bientôt proposer un accompagnement soutenu et individualisé adapté à leurs besoins. Suite à un appel à manifestation d’intérêt, une quarantaine de projets viennent en effet d’être sélectionnés sur l’ensemble du territoire, leur but : proposer un cadre de vie innovant à dimension collective à des personnes en situation de grande marginalité. Ces projets expérimentaux seront financés à hauteur de 15 millions d’euros.

Les projets sélectionnés visent à expérimenter des approches d’accompagnement et d’hébergement innovantes pour répondre aux attentes et aux besoins de personnes pour qui les dispositifs existants (hébergement, pensions de famille, logement ordinaire dans le diffus, etc.) ne sont pas ou plus adaptés.

L’expérimentation conduite sur trois ans proposera un accompagnement pluridisciplinaire avec des travailleurs sociaux, pour l’accès aux droits, à la santé, à l’emploi et au logement. Les lieux d’implantation des projets garantiront une bonne accessibilité, la sécurité et l’intimité des personnes, ainsi qu’un bon niveau de qualité des prestations d’hébergement et de restauration.

Ils s’adresseront à des personnes majeures, particulièrement vulnérables du fait d’un long passé de rue ou de cumul de problématiques de santé notamment de santé mentale et/ou des addictions ; une attention particulière sera portée aux jeunes de 18 à 25 ans en errance et aux personnes refusant d’aller vers l’offre existante d’hébergement ou de logement accompagné.

24 projets soutenus dès la fin 2020

Les projets portés par un organisme public ou associatif s’appuieront sur un large réseau partenarial social et médico-social comprenant notamment le service intégré d’accueil et d’orientation, les acteurs de l’accueil de l’hébergement et de l’insertion, des bailleurs, les associations de veille sociale, des établissements sanitaires et sociaux, les collectivités territoriales, l’agence régionale de santé, les services déconcentrés de l’État seront pleinement mobilisés sur chaque territoire concerné.

Parmi la quarantaine de projets sélectionnés, 24 seront soutenus dès cette fin d’année et 10 sont encore sous réserve d’informations complémentaires. Les autres projets sélectionnés concernent l’Ile-de-France pour lesquels un travail complémentaire intégrant la problématique du foncier est à engager.