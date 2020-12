4 nouvelles start-up intègrent l’accélérateur « Santé – Prévention dans le BTP »

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Start-up Supprimer CCCA-BTP Supprimer OPPBTP Supprimer PRO BTP Supprimer Impulse partners Supprimer Prévention Supprimer Entreprises Supprimer France Supprimer Impulse Labs Supprimer Artisans Supprimer Valider Valider

Les quatre start-up qui rejoindront les 39 autres déjà intégrées au sein de l’écosystème d’Impulse Partners bénéficieront du soutien des quatre partenaires fondateurs, CCCA-BTP, l’OPPBTP, PRO BTP et la Fondation EXCELLENCE SMA.

L’accélérateur « Santé – Prévention dans le BTP » accueille 4 nouvelles entreprises qui ont présenté leurs projets le jeudi 3 décembre en visioconférence, devant un jury composé de professionnels du BTP et de la prévention et en présence des partenaires fondateurs, le CCCA-BTP, l’OPPBTP, PRO BTP et la Fondation EXCELLENCE SMA.

Leurs projets ont été évalués sur la base de cinq critères :

▪ Le caractère innovant de leur technologie ou service ;

▪ L’accessibilité du marché visé ;

▪ L’équipe (les compétences et expertises mobilisées, la capacité à porter le projet) ;

▪ La fiabilité du business model ;

▪ L’adéquation de la start-up avec les thématiques santé et prévention de l’accélérateur.

Ces start-up bénéficieront de l’expertise et des retours d’expériences des quatre partenaires fondateurs afin de faire monter en puissance leur performance. Les partenaires s’engagent également à faciliter les échanges et la visibilité de ces start-up auprès de leurs entreprises adhérentes, notamment au travers de leurs sites web, leurs réseaux sociaux et leurs médias respectifs, ainsi qu’à l’occasion des événements auxquels ils sont susceptibles de participer.

Parsys Telemedicine

Spécialiste de la télémédecine, Parsys Telemedicine, conçoit des solutions logicielles et matérielles de téléconsultation et téléexpertise. Des solutions clés-en-main de télémédecine sur site, semi-fixes ou mobiles, et ainsi qu’un service d’assistance via une plateforme web médicale.



Intsite

Intsite a développé un système de vision artificielle destiné à avertir les grutiers des risques dans leur environnement professionnel. La start-up met en avant les avantages de cette solution en matière de sécurité mais également de productivité.



WearHealth

Spécialisée dans l’intelligence artificielle appliquée à l’interprétation des mouvements des opérateurs sur leur lieu de travail, WearHealth propose des EPI ou vêtements connectés et se charge de collecter et d’interpréter les données qui en résultent. Cela permet notamment de cartographier les zones à risque sur un site, d’identifier les tâches les plus pénibles et d’optimiser les opérations.



Bulane

Bulane conçoit des systèmes de production de flamme innovants à partir d’eau et d’électricité (extraction de l’hydrogène par électrolyse de l’eau), pour des opérations de brasage et de soudure. Cela permet notamment une réduction des risques d’accident liés à la manipulation des bonbonnes de gaz, une meilleure ergonomie et légèreté des outils, une réduction de l’exposition aux gaz issus de combustion complète ainsi qu’une diminution de l’empreinte environnementale de - 94 %.