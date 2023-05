3S OUVERTURES l’entreprise Nantaise spécialisée dans l’installation de portes blindées

À Nantes, l’entreprise 3S OUVERTURES est spécialisée depuis maintenant 10 ans dans l’installation de portes blindées (lien page portes blindées) et en serrures de haute sécurité, destinées aux particuliers et aux professionnels.

À Nantes, comme dans toutes les grandes villes de France, les statistiques montrent que le nombre de cambriolages est en forte hausse depuis des années. C’est donc de ce constat simple que l’entreprise 3S OUVERTURES propose ses services au niveau local (Nantes et agglomérations) dans la sécurisation de votre domicile ou de votre entreprise, en installant des portes blindées des plus grandes marques françaises certifiées par le CNPP ainsi que des serrures de haute sécurité.

Son savoir-faire et son expertise reconnus depuis plus de 10 ans découlent notamment de ses diverses collaborations et agréments avec les plus grandes compagnies d’assurances qui les sollicitent régulièrement pour intervenir dans l’urgence pour la réparation en nature suite aux cambriolages.

3S Ouvertures, une entreprise de dépannage en serrurerie sérieuse.

Outre l’installation de portes blindées, cette entreprise artisanale propose également ses services dans le domaine du dépannage en serrurerie d’urgence. Il faut bien avouer que ce secteur d’activité est malheureusement trop souvent synonyme d’escroqueries par des pseudo-entreprises peu scrupuleuses, qui n’hésitent pas à abuser de la confiance du client bien souvent dans l’urgence et en détresse.

C’est pourquoi 3S OUVERTURES propose une tarification transparente et fixe dès la prise de rdv téléphonique.

Pour tous vos projets, n’hésitez pas à les solliciter soit par le formulaire de contact ou par téléphone.

