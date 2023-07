37 agglomérations sortent des ZFE

Un changement de dénomination vise à calmer les esprits avant des décisions sur les Zones à forte émission (ZFE) annoncées pour septembre : en réceptionnant les 25 propositions de France urbaine le 10 juillet au Comité ministériel sur la qualité de l’air, le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a rendu cet arbitrage sémantique.

Sus aux fake news

Exaspéré par les « rumeurs et autres fake news » qui laissent croire que 13 millions de véhicules ne pourraient plus accéder au cœur de 42 métropoles à compter de 2025, le ministre a rappelé la réalité des règles et des échéances. « Sous les seuils de pollution les plus dangereux listés par l’Union européenne, l’interdiction d’accès ne concerne que les véhicules mis en service avant le 1er janvier 1997, soit 3 % du parc aujourd’hui en circulation », rappelle Christophe Béchu.

Les restrictions plus importantes, imposées aux véhicules titulaires de la vignette Crit-Air 3 à compter de 2025, ne concernent que les cinq agglomérations suivantes : Paris, Lyon, Marseille, Strasbourg et Rouen. « Avec le parc actuellement en circulation, la mesure concernerait 2 millions de véhicules », calcule le ministre. La nouvelle typologie ne change rien aux deux textes qui ont introduit les ZFE : la loi d’orientation des mobilités en 2019 pour les 11 premières, puis Climat & Résilience en 2021 pour toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Depuis 2016, l’amélioration de la qualité de l’air a permis à 10 agglomérations de passer sous les seuils, pour entrer désormais en « Territoires de vigilance ».

Un guide des dérogations en instance

La mise au point de Christophe Béchu a éclipsé l’objet officiel du comité ministériel Qualité de l’air réuni le 10 juillet : missionnées par France urbaine, Anne-Marie Jean et Jean-Luc Moudenc, vice-présidente de l’Eurométropole de Strasbourg et président de la métropole de Toulouse, ont remis leur rapport et leur 25 propositions aux ministres de la Transition écologique, des Transports (Clément Beaune) et de l’Organisation territoriale et des professions de santé (Agnès Firmin Le Bodo).

Les deux élus se sont attardés sur quelques propositions phares : instauration d’un guichet unique piloté par les intercommunalités ; organisation des dérogations pour les besoins ponctuels de petits rouleurs... Leurs travaux se poursuivent : « Nous préparons un guide du libellé des dérogations, pour en faciliter la lisibilité, d’une agglomération à l’autre », annonce Anne-Marie Jean.

Décisions en septembre

Avant de répondre précisément à France Urbaine, le gouvernement attend plusieurs autres échéances : répartition des 7 Mds€ annoncés par la Première ministre pour la planification écologique ; remise du rapport de l’ancienne ministre de la Transition écologique Barbara Pompili, chargée de synthétiser les retours d’expérience des 300 villes européennes qui ont déjà expérimenté les ZFE.

Les propositions de l’association Respire retiennent également l’attention de l’exécutif - en particulier sur une reformulation de la définition du Crit-air 3 - de même que les rapports parlementaires émis par les deux chambres. Christophe Béchu souhaite que l’évolution des textes d’application offre plus de chance au marché de l’occasion : « Des voitures qui durent, c’est souhaitable, du point de vue écologique comme du point de vue social », estime-t-il. Sa préoccupation prioritaire concerne la limitation du reste à charge payé par les particuliers pour l’achat de véhicules propres.