Trois acquisitions pour Socotec qui franchit la barre du milliard d'euros de chiffre d'affaires

Grâce à ses performances en 2021 et ces trois acquisitions aux Pays-Bas, en Allemagne et dans les Hauts-de-France, le groupe spécialisé dans le testing, l’inspection et la certification des projets de construction se rapproche de son objectif 2024 de 1,4 Mds € de CA.

Présent dans 23 pays avec 9700 collaborateurs, le groupe Socotec, acteur majeur du secteur des TIC (Testing, Inspection, Certification) dans la construction, l’immobilier, les infrastructures, et l’environnement a doublé de taille en 5 ans.

Avec 14% de croissance en 2021 et 9% de croissance proforma, ainsi que 5% de croissance proforma par rapport à 2019, Socotec a dépassé le milliard d'euros de chiffre d'affaires et est "dans les clous" pour atteindre les objectifs de son Business Plan 2024 : 1,4 M€ de CA.

D'autant que le groupe a annoncé, le 17 janvier, 3 acquisitions qui renforce à la fois sa place en France et à l'international (50% du CA).

Aux Pays-Bas, Socotec a pris le contrôle d'Inpijn Blokpoel, 12 millions d’euros et 19% d’Ebitda, qui opère dans le marché des infrastructures. Cette acquisition intervient dans ce pays, moins de 6 mois après la première avec Hanselman Groep et vient ainsi compléter l’offre de services de cette dernière qui opère dans le secteur du bâtiment.

Inpijn propose des services de géotechnique, de géophysique ainsi que des services environnementaux dans les infrastructures et la construction, avec une exposition particulière au monde des agences de l’eau ou « water boards ».

En Allemagne, avec l’acquisition de Pfeifer, entreprise de 11 millions d’euros et 19% d’Ebitda spécialisée dans les domaines du conseil en construction, autour des problématiques de structures et de physique du bâtiment, de protection contre l’incendie, sur des ouvrages de tout premier plan (la gare de Leipzig, le musée de l’hygiène de Dresde ou encore la tour Omniturm de Francfort). Cette acquisition complète le positionnement géographique de Socotec Allemagne et porte son effectif total à 950 personnes, avec l’arrivée de près de 70 ingénieurs et experts, 5 nouveaux sites et conforte ainsi la dynamique 2021 marquée, entre autres, par les acquisitions de 2 petites entreprises Huber Lischka et Zikler+Jakob à Munich.

Basées dans les Hauts de France, Urbads et sa filiale Urbycom (40 collaborateurs, près de 3 millions d’euros de CA à elles-deux en 2021) ont développé des activités d’assistance dans les demandes d’urbanisme auprès des collectivités et communautés de communes. Elles accompagnent également les collectivités et les industriels dans l’instruction déléguée des autorisations d’urbanisme et l’élaboration de plans locaux d’urbanisme (PLU).

Leur acquisition permet donc à Socotec « de se doter d'une nouvelle capacité d’accompagnement sur les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) en amont des projets de construction en travaillant main dans la main avec les bureaux d’études, les maitres d’ouvrage et investisseurs », a expliqué Hervé Montjotin, CEO de Socotec.

Et d'ajouter : « Notre volonté est de devenir le leader mondial de la gestion des risques et du conseil technique dans la construction et les infrastructures au sein de l’industrie du TIC. Les opportunités offertes par notre déploiement géographique et notre focus stratégique, ainsi que le besoin d’accompagnement pour gérer les transitions environnementale et énergétique dans la construction et les infrastructures, et améliorer la durabilité des actifs, permettent à Socotec de disposer de solides moteurs de croissance pour 2022. »