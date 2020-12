2nd Academy ouvrira ses portes le 21 février 2021

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Négoce Supprimer Négoce chauffage sanitaire Supprimer Négoce électrique Supprimer Services aux négoces Supprimer Algorel Supprimer France Supprimer Formation continue Supprimer Formation initiale Supprimer Valider Valider

Les premiers cours de l’organisme de formation dédié aux métiers du second œuvre du bâtiment pour les adhérents des groupements Algorel et Eqip, débuteront en février prochain.

Annoncé dans le cadre de la 6e édition de Formatech, la Convention annuelle du groupement Eqip qui s’est tenue à Lyon en septembre 2019, 2nd Academy va bientôt ouvrir ses portes. Ce centre de formation dédié aux adhérents d’Eqip et Algorel qui abrite un centre de formation pour apprentis (CFA) spécialisé aux métiers de la distribution du second œuvre proposera ses premiers enseignements dès le 21 février 2021. Ils seront dispensés par une équipe d’une trentaine « de formateurs experts sur leur métier » sur cinq campus : Aix-Marseille, Lyon, Nantes, Paris et Toulouse.

26 programmes de formation

2nd Academy délivrera, aux salariés des deux groupements, 26 programmes de formations qualifiants et certifiants, en présentiel et en distanciel, en lien avec le marché avec des cursus sur les techniques de vente, les achats, la logistique et les fonctions support « L’idée est de créer des formations modernes et adaptées aux évolutions émergentes des métiers du 2nd œuvre et d’offrir la possibilité à plus de jeunes d’intégrer une formation en apprentissage», précise le communiqué.

Catalogue disponible le 11 décembre

Trois formats de formations seront proposés. Le premier est un programme court autour des thématiques dans les secteurs du commerce et de la vente, du management, des achats et de la logistique. Le second est une formation longue qui comprend quatre cursus diplômants en alternance dans le domaine de la fonction commerciale (Bac à Bac+2). Enfin, le troisième est une formation sur-mesure qui s’adapte à une entreprise, une problématique et un programme. Le catalogue des formations sera accessible en ligne le 11 décembre prochain sur la plateforme www.2nd-academy.fr/nos-formations/formations-courtes/.