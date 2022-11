24 heures du bâtiment : les pistes du ministre du Travail pour remédier aux difficultés de recrutement

« Près de deux tiers des entreprises nous disent rencontrer des difficultés pour recruter, et, pour un tiers d’entre elles, que leur capacité de développement est entravée par ces freins », a pointé le ministre du Travail, de l’insertion et du plein emploi Olivier Dussopt à l’occasion de la conférence « Bâtisseurs de futur » qui s’est déroulée à Paris le 18 novembre dans le cadre de l’évènement « Les 24 heures du bâtiment » organisé par la FFB.



« Nous sommes confrontés à une forme de paradoxe : d’un côté un chômage qui baisse -nous sommes passé de 9,5 % à 7,3 %-, mais qui représente presque le double de la moyenne européenne, et de l’autre ces difficultés de recrutement », poursuit le ministre.



Des règles d’indemnisation chômage « plus incitatives »

Dans ce contexte de pénurie de compétence, le ministre du Travail entend « jouer sur tous les leviers » : formation, incitations à la reprise d’emploi ou encore modification « de l’ensemble des règles du jeu, afin de voir s’améliorer le taux d’emploi ».



A « court terme », Olivier Dussopt a par exemple demandé à toutes les équipes de Pôle emploi « de balayer systématiquement les listes de demandeurs d’emploi inscrits avec des pré-qualifications, des pré-requis, et de contacter un par un les intéressés pour les inscrire dans des viviers constitués agences par agences ».



Le ministre compte également sur le projet de loi sur le marché du travail, adopté à titre définitif le 17 novembre par le Sénat, et qui modifie les règles de l’indemnisation chômage. Avec un credo : « quand l’économie crée de l’emploi, le système d’assurance chômage doit être un peu plus dur, un peu plus incitatif, pose le locataire de la rue de Grenelle. Nous devons réduire la durée maximum d’indemnisation à taux plein pour inciter à la reprise d’emploi et, à l’inverse, faire en sorte que le système soit plus protecteur quand ça va mal ».



Olivier Dussopt a rappelé l’intention du gouvernement « d’en finir avec certains comportements ». A l’image des abandons de poste. « De nombreux chefs d’entreprises nous disent être confrontés à ce phénomène. Dans ce projet de loi, les abandons de poste, ruptures unilatérales qui mettent l’employeur devant le fait accompli, sont ainsi considérés comme des démissions. » Autrement dit, le bénéfice de l’indemnisation chômage sera désormais soumis aux mêmes conditions.



Autres cas de figure régis par le texte : les refus de CDI par des salariés à l’issue d’un CDD ou d’une mission d’intérim. Des postures qui, aux yeux du ministre, doivent être sanctionnées dans une moindre mesure, car le travailleur a « respecté jusqu’à la fin du contrat la totalité de ses engagements », mais qui n’en signent pas moins le choix délibéré de ne pas être en emploi ». Le refus, sur une période d’un an, de deux CDI proposés aux mêmes conditions que le CDD ou la mission d’intérim concernée, privera donc le salarié de l’indemnisation chômage.



Titre de séjour « métiers en tension »



L’évènement organisé par la FFB a aussi donné au ministre du Travail l’occasion de revenir sur l’intention de créer, dans le cadre du projet de loi sur l’immigration qui sera débattu au Parlement début 2023, un titre de séjour « métiers en tension ». « Il faut regarder les choses en face : certains cas correspondent à du travail dissimulé ou même à des situations dramatiques humainement, mais très souvent, les personnes sont entrées en toute légalité en France, et c’est seulement le non-renouvellement de leur titre de séjour par la suite qui les a placées en situation d’irrégularité. »



Si, depuis 2012, la circulaire dite « Vals » autorise des admissions exceptionnelles au séjour, « ces dernières relèvent de formalités extrêmement lourdes », soulève Olivier Dussopt, qui rappelle ainsi le souhait partagé avec le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin de permettre à ces personnes qui officient dans des métiers en manque de bras « depuis un certain temps -à préciser- d’être régularisées. Il s’agira de titres de séjour professionnels d’un an, renouvelables, « qui vont faciliter l’emploi tout en sécurisant la situation des employeurs, dont certains peuvent ignorer que le titre de séjour sur la base duquel ils avaient recruté un salarié est ensuite tombé », développe le ministre. D’après lui, cette mesure pourrait concerner plusieurs dizaines de milliers de personnes.



Olivier Dussopt a aussi rappelé le projet de faciliter le renouvellement du titre de séjour pour motif professionnel pour les salariés en situation régulière. L’idée est, au lieu d’imposer à l’intéressé « de demander une nouvelle autorisation administrative à chaque changement d’emploi, de rendre cette autorisation valable pour la durée du titre de séjour ».



Adapter la carte « formation » des lycées aux besoins des entreprises



Olivier Dussopt a aussi signifié son intention d’aller « plus loin encore en matière de formation, étant précisé que nous sommes passés de 270 000 à plus de 800 000 apprentis en cinq ans. En outre, l’année prochaine, plus de 10mds d’€ de fonds publics seront consacrés à l’alternance et à l’apprentissage, entre les primes à l’embauche et la prise en charge des coûts de formation ».



Le ministre du Travail note la nécessité, aujourd’hui, de disposer « de formations qui permettent, d’abord et avant tout, l’acquisition de compétences et de savoirs de base ». A l’instar du Français pour les personnels migrants qui s’installent sur le territoire. « La part des personnes suivant une formation de premier niveau et qui enchaînent ensuite sur une autre qualifiante a augmenté en cinq ans de plus de 30 % », se félicite Olivier Dussopt, qui souhaite dès lors poursuivre dans cette voie.



Autre levier : la réforme des lycées professionnels. Un sujet abordé par le président de la République Emmanuel Macron dans le cadre d’un entretien accordé à Olivier Salleron, président de la FFB, et enregistré peu avant de s’envoler à Bali (Indonésie) pour le G20. « Les lycées professionnels ne délivrent pas assez d’enseignements sur des métiers en tension. » Le locataire de l’Elysée a ainsi annoncé la création d’une carte des besoins des entreprises « à l’échelle d’un bassin de vie, d’une région » en fonction de laquelle la carte des formations sera adaptée.



Susciter des vocations

Emmanuel Macron compte s’appuyer sur les représentants du bâtiment pour aider à façonner cette carte des besoins, mais aussi pour mobiliser des experts associés « formés et rémunérés pour cela », qui pourront, aux côtés des enseignants, apporter leurs connaissances et évoquer les besoins du secteur ainsi que les nouveaux métiers.



Le chef de l’Etat a également annoncé la mise en place, ces prochains mois dans l’Education nationale, d’une demi-journée « Avenir » à partir de la classe de 5ème. Objectif : permettre aux jeunes et aux familles, « bien avant l’étape de Parcours sup », de découvrir des métiers et de susciter des vocations. Emmanuel Macron en a ainsi appelé aux fédérations pour venir présenter ces métiers dans les collèges, « leur parler du BIM et de la transition écologique. Vous représentez un métier d’avenir : c’est ce qu’il faut expliquer à nos jeunes ! ».