222 menuiseries spécifiques signées Lorillard pour le site de Latécoère à Toulouse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Stores et fermetures Supprimer Conception-réalisation Supprimer Toulouse Supprimer Valider Valider

Pour réaliser la Maison des Services de Latécoère, Icade a confié la conception et la pose des menuiseries a Lorillard. L’entreprise a ainsi dû créer des profils spécifiques pour ces menuiseries mesurant jusqu’à 3 m de hauteur et pesant jusqu’à 130 kg par vantail.

Au cœur du site du groupe industriel Latécoère, l’équipementier aéronautique toulousain, le promoteur Icade a créé, avec le cabinet d’architecture parisien Brenac et Gonzalez et Associés, la Maison des Services pour y localiser le restaurant d’entreprise, la cafétéria, l’espace fitness et un salon VIP. L’objectif était de concevoir un bâtiment différent de ceux métalliques situés au sud, hébergeant les bureaux. Pour faire le lien avec le grand parc situé au nord, il est conçu entièrement en bois de mélèze et d’épicéa, dans une démarche vertueuse de consommation locale. Il se déploie sur deux niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et est doté à chaque niveau de larges baies vitrées dont certaines donnent sur des terrasses matérialisées par la largesse des débords de toiture. L’entreprise Pyrénées Charpentes a réalisé l’ossature bois, tandis que les 222 menuiseries bois, dont 15 portes à 2 vantaux, ont été confiées à l’Agence Lorillard Occitanie.

Une pose par robot ventouses

Les dimensions exceptionnelles des menuiseries ont été étudiées et conçues par le bureau d’études Lorillard. La contrainte technique majeure résidait dans les dimensions des menuiseries : 3 mètres de haut sur 1 mètre de large. Elle a imposé la création de dormants très épais (70 cm) pour supporter ces dimensions et le poids des 3 m² de vitrage par vantail (double vitrage feuilleté). Pour renforcer l’ensemble, des épines de 10x10 cm ont été ajoutées aux jonctions en extérieur et vissées dans les dormants afin d’encadrer les menuiseries et garantir la rigidité nécessaire aux châssis. Les ouvrants à double enfourchement ont également été épaissis (81 cm) pour une meilleure fixation des organes de rotation et simultanément améliorer les performances thermiques. Mises en œuvre en bande filante, les menuiseries forment une trame en ossature bois de 5 m de large. Chaque trame d’un mètre a été assemblée sur chantier. Aboutées les unes aux autres, les cinq trames sont juxtaposées. Leur particularité dimensionnelle, engendrant un poids de 130 kg par vantail, a nécessité l’utilisation d’un robot de pose. Ce robot ventouses a permis la manipulation des ouvrants avec une précision permettant des poses au millimètre.

Côté performances, le confort thermique est assuré par les menuiseries équipées d’un verre Planistar Sun, limitant les apports solaires, et par de très larges coursives du côté des façades exposées au sud et à l’ouest. La protection solaire des façades est et nord, aux faibles débords, est renforcée par des moucharabiehs ponctuels, fixés sur les menuiseries.