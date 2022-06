2050, 2040, 2030… Sur MID, la construction esquisse son futur

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Moniteur Innovation Day Supprimer Hauts-de-Seine Supprimer Valider Valider

Le 4 juillet, les dirigeants sur BTP se réunissent pour partager leur vision de l’avenir des villes, des métiers et des territoires.

C’est une nouvelle fois à la Seine Musicale que se tiendra, lundi 4 juillet, l’édition 2022 du Moniteur Innovation Day (MID).

En plus des ateliers, centrés sur des retours d’expérience, et du MIDlab, où s’invente les nouvelles façons d’innover, de grandes séances plénières se tiendront dans le décor boisé de l’auditorium. Dans chacune d’elle, les dirigeants publics et privés se plieront à un exercice de prospective à un horizon plus ou moins lointain.

La première, intitulée « Vivre en 2050 », prendra comme point de départ les évolutions sociétales profondes qui travaillent la société sur le long terme. Par binôme, entreprises de travaux, ingénieristes, bailleurs sociaux et architectes, entre autres, plancheront sur le besoin de nature, la consommation frugale, les mobilités décarbonées et l’habitat comme carrefour des (en)vies.

Dans la deuxième séance plénière, en début d’après-midi, ce sont à nouveau deux par deux que les intervenants confronteront leurs idées. Mais ici, dans « Faire en 2040 », ils seront invités à davantage creuser la transformation des outils et des pratiques des professionnels de la construction. Ces prises de paroles suivront la chronologie des projets, de la conception de l’ouvrage à sa fin de vie, en passant par les phases chantier et exploitation.

« Partager en 2030 » adoptera une approche résolument territoriale des sujets d’énergie, de matériaux et de transports. Comment mettre en place des réseaux locaux en phase avec les nouveaux besoin ? Quels rôles pour les collectivités et les entreprises privées dans cette élaboration de solutions sur le terrain ? A chaque fois, une équipe mixte de trois grands noms viendra partager ses idées et ses projets.

Enfin, à plus brève échéance, ce sont les Jeux olympiques qui constituent un défi collectif. Dans « Jouer en 2024 », trois acteurs impliqués dans la réussite de cet événement planétaire détailleront leurs feuilles de routes.

