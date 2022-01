2022 : un calendrier Rivalis qui fait briller les « petits » patrons

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Artisans Supprimer Entrepreneurs Supprimer France Supprimer Valider Valider

Pour valoriser l'audace des entrepreneurs, Rivalis, a lancé, avec le soutien de la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France, le calendrier 2022 et le mouvement "Les patrons osent tout".

Les chefs de TPE osent tout, même se mettre à nu. Autrement dit, ils se distinguent par leur audace. C’est le message formulé par Rivalis, premier réseau national d’accompagnement du dirigeant d’entreprise, avec son calendrier 2022, distribué à 5000 exemplaires en ce début d’année. « Lorsque Rivalis m’a demandé si je souhaitais participer à ce projet, j’ai dit oui sans hésiter. En lançant l’entreprise Bâtisœurs, nous avons pris le parti d’assumer notre différence : des femmes dans le BTP. Aujourd’hui, le bilan est positif et en partie grâce à notre conseiller Rivalis, pertinent dans ses conseils au quotidien » souligne Ariane Lam, fondatrice de Bâtisœurs.

« Les patrons de TPE sont ceux qui doivent sans cesse jongler entre la gestion de leur entreprise et le développement leur activité. Ils doivent être sur tous les fronts à la fois, rester agiles dans un contexte actuel mouvant et toujours rebondir pour assurer l’avenir. Ce calendrier a vocation à changer leur image et à valoriser leurs métiers, voire à inciter les jeunes à se lancer », explique Dominique Carrié, conseiller Rivalis.