2021, une année positive pour Tryba

Tryba, leader sur le marché de la rénovation des fenêtres, portes d’entrée, volets, portes de garage et accessoires, a clôturé l’année 2021 avec 15 ouvertures de points de vente et la reprise de 4 fonds de commerce. L’enseigne Alsacienne poursuit ses efforts avec déjà 22 ouvertures programmées.

15 points de vente ouverts et 4 fonds de commerce repris, l'année 2021 s'est conclue sur cette note positive pour le réseau Tryba qui poursuit dans sa lancée avec la prévision de 14 ouvertures supplémentaires dès le premier semestre 2022. Répartis sur toute la France, les nouveaux points de vente Tryba sont venus étendre en 2021 le maillage territorial de la marque en offrant plus de proximité à ses clients grâce à l’ouverture de

7 Espaces-Conseil (zone de chalandise de 150 000 à 200 000 habitants),

7 magasins secondaires et 1 Carré Tryba. Tous ces magasins servent à renforcer la présence d’un concessionnaire sur le secteur géographique exclusif qui lui est concédé. Le réseau dispose encore d’une trentaine de secteurs disponibles en France, autant dans des grandes villes que dans des villes de taille moyenne. Forte de son expertise dans l’accompagnement de ses concessionnaires, la marque intègre aujourd’hui 80 % d’entrepreneurs qui ne sont pas issus du secteur de la menuiserie, affichant, au bout de 3 ans, une rentabilité de 8 à 10 %. Tryba offre également de nombreuses opportunités de reprises sur tout l’hexagone, aux entrepreneurs qui préfèreraient racheter une concession existante, avec un chiffre d’affaires établi et une équipe déjà en place.