2021 : livraison et lancement de quelques projets de construction à Pontoise

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Vie du BTP Supprimer Val-d'Oise Supprimer Travaux Supprimer Valider Valider

La ville de Pontoise s’équipe d’un nouveau pôle de tennis et d’une nouvelle école élémentaire cette année.

2021 signe la livraison et le lancement de quelques projets de construction dans le Val-d’Oise. Le nouveau pôle de tennis situé à Pontoise, au chemin de la Pelouse, sort de terre cette année. Si son achèvement était initialement attendu en 2019, puis en 2020, cet équipement sportif ne sera finalement livré qu’en 2021, et ce, pour la plus grande joie du tennis club de Pontoise qui va pouvoir s’y installer. À noter que ce retard de livraison est en partie dû à la pollution du sol qui est bien plus importante que celle prévue au début de ce projet porté par l’agglomération de Cergy-Pontoise. Pour rappel, ce programme a nécessité un investissement de 6,89 M€.

Par ailleurs, cette année marque également le lancement des travaux de requalification du groupe scolaire Ludovic-Piette près de Marcouville à Pontoise. À ce titre, une nouvelle école élémentaire comprenant 14 classes va y être édifiée cet été.