2005-2020 : 15 ans d’architecture contemporaine pour l’AEFE

L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) célèbre ses plus beaux lycées aux quatre coins du globe et prend un nouvel élan…

En 2005, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères a transféré à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) la compétence immobilière pleine et entière pour gérer ses établissements d'enseignement (600 000 m2 construits). Maître d’ouvrage pour ses propres réalisations, l’agence a ainsi développé depuis un peu plus de 15 ans désormais un savoir-faire qu’illustre la qualité architecturale de ses nombreuses opérations.

Le départ de Pierre Favret, chef du service immobilier auquel succèdera bientôt Odile Hagenmuller, offre l’occasion à l’agence d’une publication rétrospective - et prospective - sur quelques-uns de ses plus beaux fleurons architecturaux : lycée français international d’Amman (Jordanie) par AW2 (Stéphanie Ledoux et Réda Amalou), lycée Jean-Mermoz de Dakar (Sénégal) par Terreneuve et Adam Yedid (Grand Prix Afex 2013), etc.

De nombreux autres chantiers sortent de terre qui seront achevés dans les prochaines années : lycée Paul-Valéry de Meknès (Maroc) par Laps Architecture, lycée de Prague (République tchèque) par drlw architectes, lycée La-Fontaine de Niamey (Niger) par Second-Guyon Architectes, lycée René-Descartes de Rabat (Maroc) par Coco Architecture, lycée Alexandre-Dumas d’Alger (Algérie) par Terreneuve, lycée Lyautey de Casablanca (Maroc) par ANMA, etc.