16 prix célèbrent le temps du paysage

Sponsor du second palmarès de la fédération française du paysage proclamé le 22 mars à Versailles, Philips France ne croyait pas si bien dire : « Votre quatrième dimension, c’est le temps », a rappelé le représentant du major de l’éclairage, pour évoquer la capacité de la profession à épouser l’histoire, les saisons et l’alternance entre jour et nuit. Chacun des 16 lauréats a illustré ce rapport au temps, fortement impacté par le défi climatique, mais aussi par l’actualité de la guerre.