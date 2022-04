100 millions d’euros débloqués face au risque de sécheresse

Ma newsletter personnalisée Votre demande a été prise en compte. Configurer ma newsletter Ajouter ce(s) thème(s) à ma newsletter personnalisée Agences de l'eau Supprimer Travaux publics Supprimer DOM-TOM Supprimer Valider Valider

Face au risque de sécheresse, le gouvernement a nommé le préfet Frédéric Veau en qualité de délégué interministériel, le 28 avril. Avec une enveloppe de 100 millions d’euros, il accélérera la mise en œuvre des mesures inscrites au Varenne de l’eau conclu le 1er février dernier par le ministère de l’Agriculture.

Recharges insuffisantes des nappes durant l’hiver écoulé, probabilité d’un printemps plus chaud et plus sec que la normale [...]