10 solutions concrètes pour une ville low-tech

Et si les solutions low tech étaient déjà là, sous nos yeux ? C’est parmi plus de 100 solutions identifiées par ses membres que le groupe de travail a sélectionné les 10 solutions low-tech les plus faisables et déployables dans les villes. Bonnes pratiques internes, innovations frugales actuelles ou inventions oubliées du passé : chacune de ces solutions est illustrée par un exemple d’initiative accompagnée par Paris&Co.