10 premiers lauréats pour l'appel à projets pour l'industrialisation de la construction bois

La ministre déléguée au Logement, Emmanuelle Wargon et sa collègue chargée de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, ont présenté le 26 novembre les lauréats de la première vague de l'appel à projets « Industrialisation de Produits et Systèmes Constructifs bois et autres biosourcés ». Les dix projets sélectionnés font l’objet d’une décision d’octroi d’aide, pour un montant global de près de 16 millions d’euros.

Lancé en juillet 2021, l'appel à projets « Industrialisation de Produits et Systèmes Constructifs bois et autres biosourcés » s’inscrit dans le cadre du PIA 4, pour la stratégie d’accélération « Ville Durable et Bâtiments innovants » dont un des objectifs est de soutenir la massification de la construction et de la rénovation bois et d’anticiper une montée en charge de la construction bois et biosourcée.

A l’issue de la première clôture intervenue le 15 octobre 2021, dix projets ont été sélectionnés et font l’objet d’une décision d’octroi d’aide, pour un montant global de près de 16 millions d’euros.

Présentés lors d'un déplacement à Rouen sur le chantier de l’éco-quartier Flaubert par Emmanuelle Wargon et Agnès Pannier-Runacher, ministres déléguées respectivement au Logement et à l'Industrie, les projets lauréats ont convaincu grâce à leur contribution à la filière bois française et son renforcement industriel notamment sur la seconde transformation (fabrication de produits utilisables directement dans la construction).

Plusieurs vagues de sélection sont encore programmées : jusqu'au 15 février 2022 (clôture intermédiaire 2) puis jusqu'au 15 juin 2022 (clôture intermédiaire 3), avant la clôture finale le 14 octobre 2022



Le cahier des charges est accessible sur la plateforme de l’ADEME : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20210716/scb2021-152







Les lauréats

Projet Bénéficiaire Région Descriptif du projet Dotation (€) M-DESIGN POBI Structures La Charité-sur-Loire (58) Production optimisée de modules pour la construction hors-site de maisons "prêtes à vivre" en bois 1,1 M€ IHBIC MANUBOIS Les Grandes Ventes (76) Création d’une unité de production industrielle de poteaux et poutres en bois BLC valorisant les grumes de hêtres locales et de basses qualités pour le marché en France 1,6 M€ CHENELET CHENELET Développement Groupe CHENELET Signy-le-Petit (08) Modernisation des unités de scierie et de séchage ;

Développement des unités de transformation et d’usinage de produits de construction bois ;

Doublement des capacités de production de préfabriqués 1,6 M€ HOBOA Horizons Bois Pont-sur-Yonne (89) Démonstrateur d’un système constructif mixte bois-béton et son usine de préfabrication 1,7 M€ CLT INNOVANT Schilliger Bois Volgelsheim (68) Production d'une ligne de CLT, Bois massif abouté et CLT 1,8 M€ UNILATTES Groupe SIAT LABRUGUIERE Labruguière (81) Extension de la scierie actuelle par l’intégration de la deuxième transformation avec la production, fabrication et traitement, de liteaux 1,8 M€ LIGNALPINVEST LIGNALPES Saint-Pierre-En-Faucigny (74) Augmentation des capacités de production et développement de produits de traitement biosourcés des bois rabotés 1,8 M€ INVEST MSS Bois et Sciages de Sougy-Monnet Seve Outriaz (01) Modernisation et augmentation des capacités de production des scieries 1,8 M€ ECOSTRUCTURES Mathis Muttersholtz (67) Offre complète de produits structurels en bois français 100% Français en 2026 1,8 M€ T&H HORIZON2025 Technologies & Habitats Saint-Félix (74) Extension des capacités de production et développement d’un système de constructions modulaires en bois pour les bâtiments résidentiels de moyenne hauteur 0,9 M€