1,5 milliard d'euros pour renforcer l'accessibilité des lieux publics

Concernant le handicap, "nous ne sommes pas à la hauteur de l’idéal d'égalité que nous avons gravé au fronton de la République", a lancé le président de la République lors de la 6e CNH, prenant acte d'un avis sévère rendu mi-avril par le Conseil de l'Europe.

Pour ce qui concerne le cadre bâti, le premier chantier urgent et prioritaire fixé par le chef de l'Etat vise à accélérer la mise en conformité des petits commerces, restaurants, services publics, transports, afin d'en améliorer l'accessibilité, qui reste largement insuffisante. "Ce chantier, c’est loin d’être une découverte, ça fait 20 ans qu’on prend des engagements, c’est celui qui empêche tant et tant vos vies, l’accès à un logement, parfois à un emploi et au fond aux droits les plus fondamentaux", a concédé Emmanuel Macron.

L'Etat va pour cela mettre 1,5 milliard d'euros sur la table, a-t-il dit, en promettant une "véritable programmation" dès l'été des mesures à mettre en oeuvre. Le chef de l'Etat a aussi annoncé que cet engagement ferait l'objet d'un suivi régulier, avec un premier bilan dès 2024. Mais il n'a pas retenu dans l'immédiat l'idée de sanctions réclamées par les associations pour les établissements tardant à agir. "Il faut déjà mettre des moyens, essayer d’accélérer", a-t-il dit.

Accessibilité des bâtiments de l'Etat en 2027

Dans le détail, le dossier de presse de la CNH précise que "les préfets seront chargés de programmer, en lien avec les collectivités, une politique de mise en accessibilité des établissements recevant du public. Ils mettront en œuvre une stratégie s'appuyant sur les fonds territoriaux d'accessibilité et, d'ici 2024, sur les outils de contraintes et de sanctions."

L'Etat se veut exemplaire : l'accessibilité de ses bâtiments ainsi que ceux des opérateurs publics et de la Sécurité sociale "sera finalisée d'ici 2027". Afin de soutenir "les collectivités locales les plus fragiles financièrement, des moyens supplémentaires de soutien à l'investissement local (DSIL) dédiés à l'accessibilité seront mobilisés."

Enfin, pour les petits commerces et établissements du quotidien, l'État déploiera un fonds territorial d’accessibilité piloté par les préfets pour cofinancer les travaux de mise en accessibilité, avec un abondement possible par les collectivités territoriales volontaires.

Des logements labellisés

Pour ce qui est du logement : "L’accès au dispositif MaPrimeAdapt’ sera ouvert aux personnes en situation de handicap sans condition d’âge". Par ailleurs, un "label sera créé et apposé de manière volontaire par les professionnels de l’immobilier afin de permettre aux personnes en situation de handicap de repérer le niveau d’accessibilité des logements du parc privé. Les logements sociaux accessibles seront mieux identifiés afin de favoriser l'orientation des demandeurs vers des logements qui correspondent à leurs besoins."

En matière de transports, enfin, peu d'annonces : engagement est pris par l'Etat d'achever d’ici 2027 le lancement de la mise en accessibilité de toutes les gares prioritaires nationales.